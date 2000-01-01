Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








В Израиле открылся первый веганский супермаркет | Фото: Thinkstock05.07 13:44   MIGnews.com

В Израиле открылся первый веганский супермаркет

Сбылась мечта всех израильских вегетарианцев – вдобавок к бесчисленным веганским барам и ресторанам в Тель-Авиве открылся первый на территории страны исключительно веганский супермаркет "Галь ха-Ярок" ("Зеленая волна").

Как пишет "Гаарец", аналогичная сеть магазинов Veganz успешно работает в Германии с филиалами в Берлине, Гамбурге и Франкфурте. Основатели израильского аналога Рафаэль Авраам и Эйлон Закцер тоже планируют расширить сеть до шести супермаркетов.

Своей целью они называют популяризацию веганства и желание сделать его более доступным – как территориально, так и финансово. Последнее, конечно же, придется оценивать покупателям.

В самом первом веганском супермаркете, который представляет собой расположенное в самом сердце рынка Кармель помещение площадью в 100 кв. м., можно выбрать товары из приблизительно 4000 наименований. Это зерновые, бобовые, специи, различные виды муки, тхина, масла, заменители молока, сыра и сахара, соусы, спреды, хлебобулочные изделия, печенье и мороженое, а также вегетарианские закуски, деликатесы и даже полноценные обеды. Здесь можно купить и импортные товары – закуски из Индии, суши-продукты из Японии и пюре из Тайланда, а также спортивное питание, белковые батончики в частности. Абсолютно все товары в магазине являются веганскими.

Авраам и Закцер гарантируют, что все их товары на 100% никак не связаны с эксплуатацией животных. По этому поводу они подписывают со всеми поставщиками договора.

Другой особенностью "Галь ха-Ярок" является сотрудничество с мелкими израильскими производителями, чью продукцию сложно найти в других супермаркетах. Основной упор будет сделан на товары из Димоны – это 8 сортов мороженого (включая и без сахара), продукты из сои, тофу, сейтана (глютен), кичи и даже вегетарианская пастрами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:11
Яхимович: Герцог проиграл потому, что связался с Нетаниягу
13:06
"Израильтяне ценят диаспору за ее тугой кошелек"
12:25
Девушка пыталась сброситься с моста на шоссе Аялон
12:16
С 1 октября Каталония может объявить о независимости
11:53
БАГАЦ запретил сносить дом убийц Абу Хдейра
11:52
Виновных в крушении MH17 в Донбассе осудят в Нидерландах
10:54
Ривлин снял ограничения с освобожденного Ольмерта
10:52
В Триполи ракета попала по пляжу: есть жертвы
10:44
В Италии на поле появился огромный портрет Путина
10:16
Израильская разведка знает об оружейных заводах ИРИ в Ливане
10:15
Иерусалим: Брат и кузен несколько лет насиловали сестру
09:46
Один вечер, три победы
09:40
В Италии проводят широкомасштабную облаву на мафиози
09:29
Выведенные в Израиле хризантемы назвали именем Нарендры Моди
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus