05.07 13:44 MIGnews.com

В Израиле открылся первый веганский супермаркет

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Сбылась мечта всех израильских вегетарианцев – вдобавок к бесчисленным веганским барам и ресторанам в Тель-Авиве открылся первый на территории страны исключительно веганский супермаркет "Галь ха-Ярок" ("Зеленая волна").Как пишет "Гаарец", аналогичная сеть магазинов Veganz успешно работает в Германии с филиалами в Берлине, Гамбурге и Франкфурте. Основатели израильского аналога Рафаэль Авраам и Эйлон Закцер тоже планируют расширить сеть до шести супермаркетов.Своей целью они называют популяризацию веганства и желание сделать его более доступным – как территориально, так и финансово. Последнее, конечно же, придется оценивать покупателям.В самом первом веганском супермаркете, который представляет собой расположенное в самом сердце рынка Кармель помещение площадью в 100 кв. м., можно выбрать товары из приблизительно 4000 наименований. Это зерновые, бобовые, специи, различные виды муки, тхина, масла, заменители молока, сыра и сахара, соусы, спреды, хлебобулочные изделия, печенье и мороженое, а также вегетарианские закуски, деликатесы и даже полноценные обеды. Здесь можно купить и импортные товары – закуски из Индии, суши-продукты из Японии и пюре из Тайланда, а также спортивное питание, белковые батончики в частности. Абсолютно все товары в магазине являются веганскими.Авраам и Закцер гарантируют, что все их товары на 100% никак не связаны с эксплуатацией животных. По этому поводу они подписывают со всеми поставщиками договора.Другой особенностью "Галь ха-Ярок" является сотрудничество с мелкими израильскими производителями, чью продукцию сложно найти в других супермаркетах. Основной упор будет сделан на товары из Димоны – это 8 сортов мороженого (включая и без сахара), продукты из сои, тофу, сейтана (глютен), кичи и даже вегетарианская пастрами.