06.07 02:43 MIGnews.com

Американец съел 72 хот-дога и установил рекорд

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Американец Джоуи Честнат установил новый рекорд по поеданию хот-догов, съев за 10 минут 72 булочки с сосиской, пишет издание New York Post.Таким образом, Честнат, заслуженно прозванный "Челюстями", в десятый раз стал лучшим, победив на ежегодных соревнованиях Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest, которые проводятся 4 июля, в День независимости США, в Нью-Йорке. При этом рекордсмен заявил, что мог бы съесть больше.Прошлогодний рекорд соревнований также принадлежал Честнату. Тогда он съел 70 булочек с сосиской.Среди женщин чемпионом в четвертый раз подряд стала Мики Судо, которой удалось съесть 41 хот-дог — на две с половиной булочки больше, чем в 2016 году.