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На калифорнийский пляж вынесло неизвестного `монстра` 05.07 23:51   MIGnews.com

На калифорнийский пляж вынесло неизвестного "монстра"

Странное существо было обнаружено на одном из пляжей в Калифорнии. Фото "монстра" опубликовано в треде Reddit, посвященном морской биологии, сообщает издание The Independent.

Автор поста попросил экспертов помочь ему с идентификацией странного живого существа, уточнив, что находка весила более трех килограммов и имела около 12 сантиметров в длину.

Комментаторы предположили, что необычное животное похоже на мертвого морского зайца — моллюска, также известного под названием Aplysia californica. Один из морских биологов добавил, что чем дольше калифорнийские зайцы пребывают на суше мертвыми, тем страннее они выглядят.

По мнению других участников форума, "существо" может быть чьим-то органом.
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