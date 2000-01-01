05.07 18:11 MIGnews.com

Эйлат: пляж КАЦАА открыли для отдыхающих

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Министр финансов Моше Кахлон в ходе торжественной церемонии, посвященной передаче принадлежавшего ранее компании КАЦАА (“Кав цинор Эйлат-Ашкелон” - “Трубопровод Эйлат-Ашкелон”) участка береговой линии Красного моря в распоряжение муниципалитета Эйлата, пообещал добиться открытия и других пляжей страны для широкой общественности. В мероприятии участвовали также мэр Эйлата Меир Ицхак Алеви и глава организации КАЦАА Эрез Хальфон.Речь идет об участке побережья протяженностью около 300 метров, расположенного к югу от Дельфиньего рифа: этот красивейший пляж с коралловыми рифами и морскими обитателями Красного моря был закрыт для общественности в течение около 50 лет. На его территории действует морской заповедник, где изучается влияние человека на экосистему коралловых рифов Красного моря.“Морское побережье принадлежит всем гражданам страны, - подчеркнул Моше Кахлон в ходе своего выступления на церемонии. - Мы продолжим борьбу за то, чтобы и другие пляжи возвращались общественности”.Отныне в ограждении, ограничивающем участок пляжа вблизи нефтепровода, будут сделаны ворота для прохода ныряльщиков и отдыхающих. В будущем для граждан будет открыт дополнительный участок побережья протяженностью около 200 метров: на нем будет оборудован “Экологический пляж” для подводного плавания и образовательных программ по изучению подводного мира коралловых рифов.Протяженность береговой полосы Эйлата составляет около 13 километров, при этом 3,5 километров недоступны для отдыхающих и принадлежат различным организациям, включая “Хеврат Намалей Исраэль” (“Компанию портов Израиля”), ВМС Израиля, министерство экологии, Межуниверситетский исследовательский институт и другие. Однако КАЦАА стала первой организацией, передающей свой участок в распоряжение муниципалитета.“Один из красивейших пляжей Израиля сегодня возвращается своим истинным хозяевам - гражданам страны, - отметил Моше Кахлон. - После десятилетий дебатов и бесплодных попыток, мы сумели достичь соглашения по возвращению пляжа жителям Эйлата и гостям курорта. Я отдал распоряжение специалистам министерства финансов найти участки побережья, которые удерживаются различными правительственными учреждениями и недоступны для широкой общественности. Мы планируем вернуть людям и другие закрытые до сих пор пляжи”.