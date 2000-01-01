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Выведенные в Израиле хризантемы назвали именем Нарендры Моди | Фото: Хаим Цах, GPO05.07 09:29   MIGnews.com

Выведенные в Израиле хризантемы назвали именем Нарендры Моди

Довольно необычный подарок приготовили израильские фермеры индийскому премьер-министру Нарендре Моди – в его честь назвали новый сорт хризантем, выведенный в одном из израильских мошавов.

В компании своего израильского коллеги Биньямина Нетаниягу и министра сельского хозяйства Израиля Ури Ариэля Моди посетил цветочную ферму "Данцингер" в Мишмар-ха-Шива 4 июля перед тем, как отправиться в мемориал жертв Холокоста Яд ва-Шем и на государственный обед в Иерусалиме в рамках первого в истории официального визита главы индийского правительства в Израиль.

Работники фермы презентовали ему новый сорт белых хризантем, названный Modi.

"Эти люди создают замечательные вещи. При помощи таких потрясающих исследований вы можете увеличить урожайность сельского хозяйства, оросительных систем, почвы, поголовье скота", - сказал во время визита Нетаниягу.

В индийском МИДе такой подарок назвали "символом цветущих отношений" между двумя государствами.


Напомним, что исторический визит Моди был приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Индией и Израилем. В ходе поездки его ждут не только встречи с политиками и предпринимателями, но также и жертвами теракта в еврейском центре Мумбаи в 1994 году и членами индийской общины. Он совершит визит на опреснительный завод, в Музей Израиля и поучаствует в церемонии возложения венков на военное кладбище в Хайфе.
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