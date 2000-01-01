05.07 09:29 MIGnews.com

Выведенные в Израиле хризантемы назвали именем Нарендры Моди

A symbol of blooming 🇮🇳-🇮🇱 rltn'p! In a spl gesture, a new fast growing variety of chrysanthemum flower named aftr PM @narendramodi pic.twitter.com/zl8d0rMgl4 — Gopal Baglay (@MEAIndia) 4 июля 2017 г.

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Довольно необычный подарок приготовили израильские фермеры индийскому премьер-министру Нарендре Моди – в его честь назвали новый сорт хризантем, выведенный в одном из израильских мошавов.В компании своего израильского коллеги Биньямина Нетаниягу и министра сельского хозяйства Израиля Ури Ариэля Моди посетил цветочную ферму "Данцингер" в Мишмар-ха-Шива 4 июля перед тем, как отправиться в мемориал жертв Холокоста Яд ва-Шем и на государственный обед в Иерусалиме в рамках первого в истории официального визита главы индийского правительства в Израиль.Работники фермы презентовали ему новый сорт белых хризантем, названный Modi."Эти люди создают замечательные вещи. При помощи таких потрясающих исследований вы можете увеличить урожайность сельского хозяйства, оросительных систем, почвы, поголовье скота", - сказал во время визита Нетаниягу.В индийском МИДе такой подарок назвали "символом цветущих отношений" между двумя государствами.Напомним, что исторический визит Моди был приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Индией и Израилем. В ходе поездки его ждут не только встречи с политиками и предпринимателями, но также и жертвами теракта в еврейском центре Мумбаи в 1994 году и членами индийской общины. Он совершит визит на опреснительный завод, в Музей Израиля и поучаствует в церемонии возложения венков на военное кладбище в Хайфе.