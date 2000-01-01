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Испанец 10 лет прогуливал работу, чтобы рисовать комиксы 05.08 14:53   MIGnews.com

Испанец 10 лет прогуливал работу, чтобы рисовать комиксы

Региональное правительство испанской Валенсии уволило работника местного архива, который 10 лет прогуливал работу, получая 50 тысяч евро в год (таким образом он получал чуть больше 4 тысяч евро в месяц, притом что в прошлом года средняя зарплата в Валенсии заставляет порядка 2 тысячи евро).

Так, в течение целого десятилетия Карлес Ресио в начале рабочего дня (в 7 утра) приходил в архив, отмечался и уходил, возвращаясь лишь к 16 часам, чтобы отметиться об окончании рабочего дня. Сановник утверждал, что работал с документами дома, однако портал La Sexta утверждает, что он занимался совершенно другим делом – рисовал комиксы о некой супергероине полуголой Фалереле.

Все сотрудники Карлоса подтвердили, что никогда не видели его на работе.

Помимо прочего законодательное собрание установило, что до трудоустройства в архив в 2005 году он организовал в своем доме бордель для геев.

Теперь, помимо Ресио, решается вопрос и об увольнении его начальницы – директора архива Марии Хосе Гиль.
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