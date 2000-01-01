05.08 23:32 MIGnews.com

Муж королевы Дании не хочет, чтобы их хоронили вместе

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Муж королевы Дании Маргрете II заявил, что не хочет быть похороненным рядом с женой. Как пишет Reuters, 83-летний принц-консорт Хенрик Датский недоволен тем, что его никогда не считали равным супруге. Об этом директор по коммуникациям датского королевского дома рассказал одному из местных таблоидов.Королевский дом Дании подтвердил, что для Хенрика решение быть похороненным не рядом с женой – "естественный результат" того, что к нему относились не так, как к его жене.Пара сыграла свадьбу в 1967 году. Хенрик получил титул принца-консорта. Он неоднократно говорил, что предпочел бы называться королем-консортом. К примеру, в Дании принцесса становится королевой, когда ее супруг занимает трон.Хенрик вышел на пенсию в 2016 году. С тех пор он участвовал в очень небольшом количестве официальных мероприятий, предпочитая проводить большую часть времени на своем винограднике во Франции. Хенрик по-прежнему состоит в браке с королевой, официально они "живут вместе".