05.10 22:21 MIGnews.com

СМИ: Земфира и Рената Литвинова поженились

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Многочисленные российские печатные и интернет-издания сообщили об официальной регистрации отношений между рок-певицей Земфирой Рамазановой и ее давней подругой, актрисой, телеведущей и кинорежиссером Ренатой Литвиновой.Как отмечается, пара сочеталась браком во время уик-энда в Европе, а если быть точнее, то в Швеции, где однополые союзы узаконены с 2009 года. По возвращении с отдыха пара демонстрировала обручальные кольца.Литвинова отправилась в эстонский Таллин на съемки своей новой ленты "Волшебный кубок", после чего отправилась в Швецию. Кроме того, пару заметили на концерте Мадонны, который проходил в Эстонии.И хотя отношения двух женщин уже давно не являются ни для кого секретом, поклонники артисток считают данную информацию не более, чем слухами, так как пока что никаких официальных комментариев по данному вопросу не поступало.