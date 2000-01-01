Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Земфира и Рената Литвинова поженились | Фото: instagram/renatalitvinovaofficiall05.10 22:21   MIGnews.com

СМИ: Земфира и Рената Литвинова поженились

Многочисленные российские печатные и интернет-издания сообщили об официальной регистрации отношений между рок-певицей Земфирой Рамазановой и ее давней подругой, актрисой, телеведущей и кинорежиссером Ренатой Литвиновой.

Как отмечается, пара сочеталась браком во время уик-энда в Европе, а если быть точнее, то в Швеции, где однополые союзы узаконены с 2009 года. По возвращении с отдыха пара демонстрировала обручальные кольца.

Литвинова отправилась в эстонский Таллин на съемки своей новой ленты "Волшебный кубок", после чего отправилась в Швецию. Кроме того, пару заметили на концерте Мадонны, который проходил в Эстонии.

И хотя отношения двух женщин уже давно не являются ни для кого секретом, поклонники артисток считают данную информацию не более, чем слухами, так как пока что никаких официальных комментариев по данному вопросу не поступало.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:39
Террориста назначили заместителем политбюро ХАМАСа
20:56
Эрдоган решил закрыть границу с Курдистаном
20:31
Кирьят-Ата: жестокое убийство молодого мужчины
19:59
Ученые утверждают, что нашли могилу Николая Чудотворца
18:58
Пакистан: жертвами взрыва в храме стали десятки человек
16:57
Нетаниягу надеется, что его дети "не пойдут в политику"
16:39
Израиль: турист при попытке самоубийства, ранил других
16:27
42 солдата признаны виновными в попытке убить Эрдогана
15:50
Наушники Google автоматически переводят с 40 языков
15:10
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро
14:43
"Мир с Израилем невозможен"
14:23
19-летняя солдатка умерла из-за халатности тюремных врачей
13:44
Король Салман прилетел в Москву, а под ним сломался трап  
13:36
Раскрыт маршрут выезда боевиков ИГ из зоны боевых действий
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus