Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Бен Аффлек опять лечится от алкоголизма | Фото: Gage Skidmore/Flickr06.10 00:11   MIGnews.com

Бен Аффлек опять лечится от алкоголизма

Голливудский актер Бен Аффлек все еще борется с алкогольной зависимостью - спустя 7 месяцев после окончания лечения в реабилитационной клинике

Как пишет US Weekly, 4 октября 45-летнего актера опять заметили в Лос-Анджелесе входящим в реабилитационный центр, где он проходит амбулаторное лечение.

"Бен выглядел очень счастливым. Он был в хорошем настроении и выглядел посвежевшим", - рассказал изданию очевидец.

US Weekly отмечает, что источники издания еще в августе сказали, что Бен Аффлек тщательно следит за своим состоянием и старается быть "лучшим отцом и лучшим человеком из возможного".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:38
Бой титанов: Схватку каймана и ягуара сняли на видео  
22:21
СМИ: Земфира и Рената Литвинова поженились
21:39
Террориста назначили заместителем политбюро ХАМАСа
20:56
Эрдоган решил закрыть границу с Курдистаном
20:31
Кирьят-Ата: жестокое убийство молодого мужчины
19:59
Ученые утверждают, что нашли могилу Николая Чудотворца
18:58
Пакистан: жертвами взрыва в храме стали десятки человек
16:57
Нетаниягу надеется, что его дети "не пойдут в политику"
16:39
Израиль: турист при попытке самоубийства, ранил других
16:27
42 солдата признаны виновными в попытке убить Эрдогана
15:50
Наушники Google автоматически переводят с 40 языков
15:10
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро
14:43
"Мир с Израилем невозможен"
14:23
19-летняя солдатка умерла из-за халатности тюремных врачей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus