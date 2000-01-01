06.10 00:11 MIGnews.com

Бен Аффлек опять лечится от алкоголизма

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Голливудский актер Бен Аффлек все еще борется с алкогольной зависимостью - спустя 7 месяцев после окончания лечения в реабилитационной клиникеКак пишет US Weekly, 4 октября 45-летнего актера опять заметили в Лос-Анджелесе входящим в реабилитационный центр, где он проходит амбулаторное лечение."Бен выглядел очень счастливым. Он был в хорошем настроении и выглядел посвежевшим", - рассказал изданию очевидец.US Weekly отмечает, что источники издания еще в августе сказали, что Бен Аффлек тщательно следит за своим состоянием и старается быть "лучшим отцом и лучшим человеком из возможного".