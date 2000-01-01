06.10 02:25 MIGnews.com

Сенбернара с 18-сантиметровым языком внесли в Книгу Гиннеса

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Сенбернар по кличке Мочи из штата Южная Дакота, США, официально стала обладателем самого длинного языка среди собак. Согласно информации на сайте Книги рекордов Гиннеса, длина языка собаки составляет 18,3 см.Сообщается, что ее хозяева Карла и Крейг Рикерт взяли сенбернара в 2-летнем возрасте из приюта, а теперь она стала настоящей "фотомоделью" - Мочи снимают для различных каталогов и журналов."Этим рекордом, мы надеемся привлечь внимание к тому, сколько радости, спасенные животные, могут принести их новой семье", - говорит Карла.Но жить с таким длинным языком задача не из простых - к нему постоянно прилипают листья и грязь. Кроме того в моменты стресса у собаки начинается чрезмерное слюноотделение.