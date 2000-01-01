Звезда сериала "Хор" призналась в хранении детского порно
Американского актера Марка Саллинга, известного по роли Ноа Пакермана в сериале "Хор", приговорили к тюремному заключению за хранение детской порнографии.
При чем Саллинг сам признался в хранении запрещенных фотографий и видеозаписей с участием несовершеннолетних, чтобы избежать максимального заключения – 20 лет. По решению суда 35-летнего Саллинга отправили в колонию на срок от четырех до семи лет.
Заметим, что после выхода из тюрьмы, Марку будет запрещено приближаться к несовершеннолетним, если рядом с ними нет родителей или законного опекуна. Актер должен обходить школьные дворы, парки, общественные бассейны, игровые площадки на расстоянии не менее 30 метров, передает ТСН со ссылкой на Variety.
Кроме того, Саллинга обязали пройти курс лечения по программе для лиц, совершивших преступления сексуального характера. В случае, если в суд поступят заявления от потерпевших, актер должен будет выплатить каждой из своих жертв около 50 тысяч долларов.
29 декабря 2015 года полиция Лос-Анджелеса провела обыск дома Марка Саллинга. После этого актера арестовали по подозрению в хранении детской порнографии.