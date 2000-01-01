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Эпический трейлер фильма о еврейском богатыре `Самсона` 06.01 12:00   MIGnews.com

Эпический трейлер фильма о еврейском богатыре "Самсон"

Небольшая американская кинокомпания Pure Flix выпустила 4 января официальный трейлер ленты "Самсон". Основанный на библейских мотивах фильм был снят режиссером Брюсом Макдональдом в Южной Африке.

Сюжет ленты основан на известной всем истории еврейского героя эпохи Судей, прославившегося своими подвигами в борьбе против филистимского рабства. Однако, несмотря на многочисленные победы над угнетателями еврейского народа, коварная филистимлянка Далила, соблазнив богатыря, узнает секрет Самсона и лишает его силы. Ослепленный и лишенный свободы главный герой освобождается из плена лишь благодаря помощи Всевышнего.

Главные роли в фильме исполнили начинающий актер Тейлор Джеймс, Кейтилин Лэхи и Билли Зейн. Приятной неожиданностью может оказаться участие в съемках Рутгера Хауэра, играющего отца главного героя.

Международная премьера фильма запланирована на 16 февраля.
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