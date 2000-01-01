06.01 23:41 MIGnews.com

Елизавета II станет прабабкой в седьмой раз

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Дочь принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса, внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл и ее муж ждут второго ребенка, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на представителя пары.Королеву-мать и остальных членов королевской семьи очень обрадовала эта новость, заявили в Букингемском дворце.У пары уже есть один ребенок - трехлетняя дочь Мия. Еще одна беременность Зары Тиндалл весной 2017 года закончилась неудачно.Седьмой правнук королевы должен родиться летом. Он будет 19-м в очередности наследования престола - следом за третьим ребенком принца Уильяма и герцогини Кембриджской, появление которого на свет королевская семья ожидает в апреле.36-летняя Зара Тиндалл профессионально занимается конным спортом и даже получила серебряную медаль в составе национальной сборной на Олимпийских играх 2012 года.