Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Елизавета II станет прабабкой в седьмой раз 06.01 23:41   MIGnews.com

Елизавета II станет прабабкой в седьмой раз

Дочь принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса, внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл и ее муж ждут второго ребенка, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на представителя пары.

Королеву-мать и остальных членов королевской семьи очень обрадовала эта новость, заявили в Букингемском дворце.

У пары уже есть один ребенок - трехлетняя дочь Мия. Еще одна беременность Зары Тиндалл весной 2017 года закончилась неудачно.

Седьмой правнук королевы должен родиться летом. Он будет 19-м в очередности наследования престола - следом за третьим ребенком принца Уильяма и герцогини Кембриджской, появление которого на свет королевская семья ожидает в апреле.

36-летняя Зара Тиндалл профессионально занимается конным спортом и даже получила серебряную медаль в составе национальной сборной на Олимпийских играх 2012 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:17
Вооруженный грабитель молил освободить его из магазина  
00:11
Племянник Пан Ги Муна признался во взяточничестве
22:41
В Саудии арестованы 11 недовольных "коммуналкой" принцев
21:44
Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг
20:44
25 мигрантов погибли в кораблекрушении у берегов Ливии
20:17
Трамп: США могут присоединиться к диалогу Сеула и Пхеньяна
19:47
При сходе лавины на севере Индии погибли 11 человек
19:13
Палестинцы забросали камнями машину греческого патриарха 
18:55
Турция и Германия договорились наладить отношения
18:24
В Афганистане ликвидировали 20 боевиков "Талибана"
17:56
В Мексике в такси нашли пять человеческих голов
17:21
В США мужчина расстрелял семью и покончил с собой
16:54
США заморозили перевод 125 млн долларов палестинцам
16:33
Франция не поддержала позицию США по Ирану
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus