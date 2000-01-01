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Вооруженный грабитель молил освободить его из магазина 07.01 01:17   MIGnews.com

Вооруженный грабитель молил освободить его из магазина

Видеозапись с камеры наблюдения, установленной в магазине американском Хьюстоне запечатлела момент вооруженного налета, закончившегося пленением вора.

Молодой человек Джон Белл вошел в магазин и потребовал открыть кассу. Продавец, отказалась это делать и грабителю пришлось самому вскрывать ящик с деньгами. Посетители торговой точки, оказавшиеся в тот момент внутри, а так же кассирша, воспользовались заминкой, выбежали на улицу, а продавщица, к тому же, закрыла и заблокировала дверь. Преступник, попытавшийся скрыться с места происшествия обнаружил, что он западне.

Стрельба по замку и попытка выломать зарешеченную стеклянную дверь ни к чему не привели. Осознав неизбежную встречу с полицией, юноша впал в истерику - он бился грудью и плечом в окно, вставал на колени и просил прохожих выпустить его, умолял его простить. Связываться с вооруженным человека никто не рискнул. Стражи порядка арестовали Джона. Судья приговорил его к 5 годам тюрьмы.
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