06.01 15:58 MIGnews.com

В Болгарии три области хотят войти в состав Румынии

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В трех регионах Болгарии заявили о желании стать частью румынской территории. Об этом в субботу, 6 января сообщает болгарский канал "Нова телевизия".Активисты Видина, Враца и Монтаны уже начали собирать подписи сторонников независимости этих регионов, которое, по их планам, завершится предложением румынским властям о присоединении к ней.Как передает болгарский канал, эти области намерены отделиться, а затем войти в состав Румынии.Организатор акций протестов и инициатор сбора подписей Борис Каменов пояснил, что идея пользуется поддержкой населения.По его словам, основной причиной такого шага является высокий уровень коррупции. Каменов отмечает, что румынская судебная система и борьба с коррупцией гораздо эффективнее болгарской.Каменов подчеркнул, что людей не устраивает высокий уровень безработицы в их крае, что вынуждает многих покидать дома."На северо-западе мы, как известно, являемся бойцами", — пояснил Каменов, отметив, что жители указанных трех регионов были организаторами восстания 1876 года против Османской империи.В середине декабря сообщалось, что власти Молдавии официально признали румынский государственным языком. Ранее в основном законе страны было прописано, что государственным является "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики".