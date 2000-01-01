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Израиль: водительские права за границей недействительны | Фото:07.01 05:33   MIGnews.com

Израиль: водительские права за границей недействительны

Израильтяне больше не могут использовать для поездок за границу свои водительские права.

Об этом в субботу, 6 января сообщает Министерство транспорта Израиля, передает новостной портал Ynet.

Согласно новым инструкциям, граждане Израиля обязаны получить для поездок за границу международные водительские права.

В министерстве объяснили, что новая процедура была введена по настоянию ряда мировых государств, которые изменили требования в целях безопасности.

Также отмечается, что международные права за границей не заменяют оригинальные израильские, а являются необходимым приложением к ним. Поэтому для управления автомобилем в другой стране требуются оба документа.
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