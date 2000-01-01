07.01 05:33 MIGnews.com

Израиль: водительские права за границей недействительны

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Израильтяне больше не могут использовать для поездок за границу свои водительские права.Об этом в субботу, 6 января сообщает Министерство транспорта Израиля, передает новостной портал Ynet.Согласно новым инструкциям, граждане Израиля обязаны получить для поездок за границу международные водительские права.В министерстве объяснили, что новая процедура была введена по настоянию ряда мировых государств, которые изменили требования в целях безопасности.Также отмечается, что международные права за границей не заменяют оригинальные израильские, а являются необходимым приложением к ним. Поэтому для управления автомобилем в другой стране требуются оба документа.