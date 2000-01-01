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Джон Кьюсак и Марк Руффало поддерживают бойкот Израиля | Фото: Mika Stetsovski/Flickr06.01 09:18   MIGnews.com

Джон Кьюсак и Марк Руффало поддержали бойкот Израиля

Более сотни деятелей искусства – писателей, актеров, режиссеров и музыкантов – подписали обращение в поддержку решения новозеландской поп-звезды Lorde (Лорд) отменить концерт в Израиле.

В частности опубликованное в The Guardian заявление НГО Artists for Palestine UK подписали такие всемирно известные деятели, как Марк Руффало ("Мстители", "Охотник на лис", "Остров проклятых"), Джули Кристи ("Дорогая", "На закате", "Вдали от нее"), Джон Кьюсак ("2012", "Идентификация", "Воздушная тюрьма"), Вигго Мортенсен (трилогия "Властелин колец") и Анжела Дэвис.

"Мы обращаемся в поддержку Lorde, которая, обнародовав свое решение не выступать в Израиле, была заклеймена "расисткой" в рекламном объявлении в Washington Post. Автор и заказчик этой рекламы Шмулей Ботеах поддерживает незаконные поселения Израиля. В прошлом месяце Breitbart опубликовал его статью, в которой он благодарит Дональда Трампа за "электризацию мира" – признание Иерусалима столицей Израиля вопреки международному праву. Этот человек не в праве учить артистов правам человека", - говорится в письме.

Авторы обращения выразили сожаления о тактике запугивания, которую используют для защиты "несправедливого отношения к палестинцам" и "подавления свободы совести артиста".

"Мы поддерживаем право Lorde на ее позицию", - резюмировали артисты.
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