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www.instagram.com 06.07 22:40   MIGnews.com

Фото с детьми Роналду за сутки собрало 7 миллионов лайков

32-лентий португальский футболист Криштиану Роналду наслаждается семейным отдыхом.

В прошлом месяце у легенды современного футбола появилось еще двое детей – сын Матео и дочь Ева. По словам близких друзей Роналду, с момента рождения младших детей он не может с ними расстаться ни на минуту.

День назад в социальных сетях счастливый отец опубликовал семейное фото со всеми своими детьми. На нем Роналду и его старший сын Криштиану-младший держат на руках новорожденных Матео и Еву. В Instsgram это фото за сутки собрало почти 5 миллионов лайков, еще почти 2 миллиона лайков оставили под фотографией пользователи сети Facebook.

www.instagram.com

Тем временем, мировые таблоиды сообщают, что до конца этого года Криштиану еще раз станет отцом. На этот раз его осчастливит возлюбленная – модель Джорджина Мэй.
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