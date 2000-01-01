07.07 05:27 MIGnews.com

Метрополин будет обслуживать маршруты в ха-Шарон и Холоне

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В четверг, 6 июля, Минтранс Израиля объявил победителя тендера транспортного ведомства на смену автобусного оператора в районе ха-Шарон и в Холоне. Им стала компания "Метрополин".Как сообщил министр транспорта Исраэль Кац, речь идет о самом крупном конкурсе в рамках реформы Минтранса, направленной на повышение уровня обслуживания пассажиров по всей стране."Метрополин" будет выполнять городские и междугородние рейсы и заменит компанию "Эгед" и "Натив-Экспресс" на многих маршрутах, связывающих населенные пункты ха-Шарона, Тель-Авив и Гуш-Дан. Новый оператор будет работать также на ряде городских автобусных линий в Холоне, на маршрутах Холон-Тель-Авив и на маршрутах внутри Тель-Авива, в основном в районе улицы ха-Яркон.Будут курсировать около 450 современных автобусов с самым низким уровнем загрязнения воздуха - Евро 6, около 20% из них будут работать на альтернативных видах топлива.Министр Исраэль Кац добавил, что особое внимание уделено повышению уровня обслуживания пассажиров. Общее число рейсов, согласно условиям конкурса, возрастет почти вдвое. Предусмотрено введение новых маршрутов.Как и в других тендерах, Минтранс обязывает автобусных операторов использовать передовые технологии. Компания должна будет оснастить автобусы беспроводным интернетом (WIFI), USB –розетками для зарядки мобильных телефонов, системами громкого оповещения. "Метрополин" также будет обязан установить информационные табло (NEXT BUS( для оповещения пассажиров в режиме реального времени о приближении автобусов к остановке. Посадка в автобусы на городских маршрутах будет возможна через любую дверь.Компания приступит к работе в 2018 году.