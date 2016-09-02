06.07 19:49 MIGnews.com

СМИ назвали израильтянку самой сексуальной солдаткой в мире

Публикация от 🌸KIM Lian Mellibovsky🌸 (@kim_mellibovsky) Сен 2 2016 в 7:09 PDT

Публикация от 🌸KIM Lian Mellibovsky🌸 (@kim_mellibovsky) Апр 4 2017 в 7:17 PDT

Публикация от 🌸KIM Lian Mellibovsky🌸 (@kim_mellibovsky) Июн 12 2017 в 3:10 PDT

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Как известно, Армия обороны Израиля – на первом месте в мире не только по моральности, но и по количеству солдаток, которым самое место обложках мировых глянцев. Так, американская газета New York Post опубликовала статью о 22-летнем солдате ЦАХАЛа Ким Меллибовски, которую назвала самой сексуальной военнослужащей в мире."Скажите "привет" самой горячей солдатке в мире", - пишет NYPost.Известно о израильской красавице не очень много: кроме службы в армии, девушка любит клубы, вечеринки и отдых на пляже. Также Ким любит баловать почти 24 тысячи подписчиков в Instagram фотографиями своего загорелого тела в бикини.Однозначно известно, что Ким завоевала всеобщее внимание относительно недавно - посвященные ей публикации то и дело появляются в западных и русскоязычных СМИ начиная с 2015 года.