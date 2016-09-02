СМИ назвали израильтянку самой сексуальной солдаткой в мире
Как известно, Армия обороны Израиля – на первом месте в мире не только по моральности, но и по количеству солдаток, которым самое место обложках мировых глянцев. Так, американская газета New York Post опубликовала статью о 22-летнем солдате ЦАХАЛа Ким Меллибовски, которую назвала самой сексуальной военнослужащей в мире.
Известно о израильской красавице не очень много: кроме службы в армии, девушка любит клубы, вечеринки и отдых на пляже. Также Ким любит баловать почти 24 тысячи подписчиков в Instagram фотографиями своего загорелого тела в бикини.