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СМИ назвали израильтянку самой сексуальной солдаткой в мире | Фото: kim_mellibovsky@Instagram06.07 19:49   MIGnews.com

СМИ назвали израильтянку самой сексуальной солдаткой в мире

Как известно, Армия обороны Израиля – на первом месте в мире не только по моральности, но и по количеству солдаток, которым самое место обложках мировых глянцев. Так, американская газета New York Post опубликовала статью о 22-летнем солдате ЦАХАЛа Ким Меллибовски, которую назвала самой сексуальной военнослужащей в мире.

"Скажите "привет" самой горячей солдатке в мире", - пишет NYPost.

Известно о израильской красавице не очень много: кроме службы в армии, девушка любит клубы, вечеринки и отдых на пляже. Также Ким любит баловать почти 24 тысячи подписчиков в Instagram фотографиями своего загорелого тела в бикини.



Однозначно известно, что Ким завоевала всеобщее внимание относительно недавно - посвященные ей публикации то и дело появляются в западных и русскоязычных СМИ начиная с 2015 года.
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