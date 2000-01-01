07.07 04:47 MIGnews.com

Ну, и Хулио: Испанец доказал в суде, что он сын Иглесиаса

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У Хулио Иглесиаса обнаружился внебрачный сын – на основании ДНК-теста 41-летний подданный Испании Хавьер Санчес доказал, что известный оперный певец – его отец. Как сообщает Telegraph точность такого теста составляет 99,99%.Мать Санчеса – португальская танцовщица, которая имела недолгий роман с Иглесиасом в 1975 году, когда тот был женат на модели Исабель Прейслер. Слухи о внебрачном сыне оперного маэстро впервые появились в 90-ых годах. В ответ это заявления Хулио подал в суд, который признал Хавьера Санчеса его сыном, но после апелляции дело сошло на нет.Сейчас певец живет в Майами и результаты ДНК-экспертизы не признает – так как она была проведена без его ведома, то для получения материала для теста пришлось нанимать детективов, которые копались в его мусорной корзине."Сейчас мы начнем процесс, представим иск в суд, тест на отцовство снова будет пройден, но уже перед судом, чтобы подтвердить то, что мы говорим", — пообещал представляющий адвокат Хавьера Санчеса.