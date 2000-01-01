06.08 14:39 MIGnews.com

Искры летят: авиакомпанию рекламируют голые стюардессы

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В Казахстане авиакомпания Chocotravel выпустила новую рекламу, в которой были сняты обнаженные стюардессы.На рекламном видео появляются полностью обнаженные стюардессы, но "нужные" части тела прикрываются – на уровне груди идет вставка с поисковой строкой для ввода запроса пользователя, а область ниже пояса – пилотками.Пользователи остались недовольны такому отношению к женщинам, и сама реклама показалась "безвкусной" и "неприятной".Также в рекламе снялись практически голые пилоты в галстуках, прикрывающие интимные места фуражками.При этом они хором произносят рекламный текст, восхваляющий услуги компании.Видео также опубликовал на Facebook-странице житель Казахстана Нуркен Рзалиев.Реклама вызвала негативную реакцию у пользователей социальных сетей, которые заявили о том, что это "отвратительно" и "унижает достоинство женщин".На критику в адрес ролика директор Chocotravel Николай Мазенцев ответил в сети: " "Сексизма в рекламе нет, снимали и девушек, и парней, есть второе видео с парнями. Да, ролик смелый и эпатажный, но мы не хотели задеть чьи-либо чувства, сожалеем, если так вышло. В рекламе показывается ровно столько, сколько вы можете увидеть на любом пляже или в бассейне.