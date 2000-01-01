06.08 19:50 MIGnews.com

Ортодоксы придумали "кошерное электричество" в шаббат

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Партия ультраортодоксов "Яадут а-Тора" предложила план проведения так называемого "кошерного" электричества в населенные преимущественно харедим районы в шаббат. Об этом сообщил портал Ynet, ссылаясь на свои анонимные источники.В свое время часть ортодоксальной общины выразила нежелание пользоваться электричеством с вечера пятницы до вечера субботы, объясняя это тем, что, если даже они могут настроить включение и выключение электричества по таймеру, на самих электростанциях Хеврат Хашмаль и газовых станциях в это время могут работать евреи.Согласно представленному сегодня, 6 августа, плану, для обеспечения электроэнергией ортодоксальных районов и деревень, будут построены небольшие электростанции, которые будут отключать от национальной сети на время шаббата. В "Яадут а-Тора" предложили свое решение этой проблемы: использовать в качестве топлива сжиженный газ и нанимать на время шаббата неевреев.К городам, которые выиграют от данной инициативы, относятся - Элад, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Бейт-Шемеш, Иерусалим и Модиин-Илит.Стоит отметить, что, хотя еврейский закон запрещает включать и выключать электроприборы в шаббат, галахические структуры признали электрообеспечение в это время необходимым, так как оно необходимо для работы больниц.