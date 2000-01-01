07.08 02:45 MIGnews.com

Японец создал мороженое, которое не тает в жару

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Кондитер Томихиса Ота изобрел мороженое, устойчивое к высокой температуре - он добавил к традиционному десерту полифенол, который содержится в клубнике, пишет Quartz со ссылкой на японские СМИ.Полифенол сделал фруктовый крем более твердым. Кроме того выяснилось, что новая добавка позволяет мороженому сохранять форму даже при 28-градусной жаре."Жидкий полифенол обладает свойствами, которые затрудняют отделение воды и масел, содержащихся во фруктовом мороженом. Это позволяет сохранять первоначальную форму мороженого и избежать его таяния", — пояснил создатель нового десерта.Некоторые исследователи утверждают, что такой продукт сможет выдержать более высокие температуры и даже направленный на него поток горячего воздуха. Сейчас необычное мороженое уже поступило в продажу в нескольких городах Японии.