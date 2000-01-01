07.08 01:50 MIGnews.com

У участника Rolling Stones обнаружили рак легких

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У гитариста рок-группы ​The Rolling Stones Ронни Вуда был обнаружен рак легких. Об этом музыкант признался в интервью журналу Sunday Event издания The Mail.По словам Вуда, рак легких у него обнаружили при обследовании в мае, во время обычного медицинского осмотра перед гастрольным туром. Врачи были вынуждены сделать ему операцию, в ходе которой музыканту удалили часть легкого. По его словам, теперь он чувствует себя хорошо, однако ему предстоят регулярные проверки здоровья, несмотря на что Вуд не намерен проводить химиотерапию."Теперь я в порядке. Но я буду проходить проверку каждые три месяца. Они обнаружили у меня рак на ранней стадии", — рассказал участник Rolling Stones.Вуд, которому в июне исполнилось 70 лет, бросил курить год назад, после рождения двух дочерей. По его словам, он подозревал у себя наличие заболевания еще до проведения диагностики."Как я мог пройти через 50 лет зависимости от курения и других вредных привычек без того, чтобы очутиться в этой ситуации?", — задается он риторическим вопросом.