06.10 12:26 MIGnews.com

Нобелевскую премию мира вручили компании ICAN

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 октября 2017 г.

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Нобелевская премия мира за2017 присуждена Международной кампании ICAN,которая борется за запрещение ядерного оружия. Об этом сообщает нобелевский комитет у себя на аккаунте в Twitter."Кампания приложила усилия для достижения мира без ядерного оружия и занималась его законодательным ограничением", — говорится в решении комитета.ICAN — коалиция неправительственных организаций, в которую входят около 100 стран мира."Угроза использования ядерной вооруженной силы более реальна, чем она была раньше, в случае с Северной Кореей. Важно поддерживать инициативы, которые препятствуют развитию и распространению ядерного оружия", - заявил директор Исследовательского института мира в Осло Хенрик Урдала, который каждый год составляет список возможных кандидатов.Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".В этом году на премию было выдвинуто 318 кандидатов, в том числе 103 организации. В 2016 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".