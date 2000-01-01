Нобелевскую премию мира вручили компании ICAN

"Кампания приложила усилия для достижения мира без ядерного оружия и занималась его законодательным ограничением", — говорится в решении комитета.
ICAN — коалиция неправительственных организаций, в которую входят около 100 стран мира.
"Угроза использования ядерной вооруженной силы более реальна, чем она была раньше, в случае с Северной Кореей. Важно поддерживать инициативы, которые препятствуют развитию и распространению ядерного оружия", - заявил директор Исследовательского института мира в Осло Хенрик Урдала, который каждый год составляет список возможных кандидатов.
Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".
В этом году на премию было выдвинуто 318 кандидатов, в том числе 103 организации. В 2016 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".