Галь Гадот и Джимми Фэллон попробовали израильский шоколад

В ходе разговора о приближающемся празднике Хэллоуин, Гадот и Фэллон обсудили, у кого какие конфеты – самые любимые, а после полакомились израильским шоколадом с лопающимися пузырьками. Пока жевали даже наклонились ближе к микрофону для того, чтобы хруст было лучше слышно зрителям. После этого Галь попробовала классическую американскую конфету с арахисовым маслом и осталась очень довольна.
Актриса рассказала ведущему о том, что израильтяне сейчас празднуют Суккот и призналась, что ей очень непросто привыкнуть к американским праздникам. В то же время, дочь Гадот очень любит Хэллоуин и уже придумала себе костюм зомби.