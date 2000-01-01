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Галь Гадот и Джимми Фэллон попробовали израильский шоколад 06.10 18:35   MIGnews.com

Галь Гадот и Джимми Фэллон попробовали израильский шоколад

Израильская модель и актриса Галь Гадот разделила вкус дома с телеведущим Джимми Фэллоном.

В ходе разговора о приближающемся празднике Хэллоуин, Гадот и Фэллон обсудили, у кого какие конфеты – самые любимые, а после полакомились израильским шоколадом с лопающимися пузырьками. Пока жевали даже наклонились ближе к микрофону для того, чтобы хруст было лучше слышно зрителям. После этого Галь попробовала классическую американскую конфету с арахисовым маслом и осталась очень довольна.

Актриса рассказала ведущему о том, что израильтяне сейчас празднуют Суккот и призналась, что ей очень непросто привыкнуть к американским праздникам. В то же время, дочь Гадот очень любит Хэллоуин и уже придумала себе костюм зомби.
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