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Меган Фокс прокомментировала платье своего сына 07.10 02:11   MIGnews.com

Меган Фокс прокомментировала платье своего сына

Меган Фокс прокомментировала своё отношение к нарядам старшего сына Ноа, который частенько любит нарядиться в платье.

Последний раз Ноа был замечен в платье принцессы Эльзы из популярного мультфильма "Холодное сердце". Наряды Ноа вызывают у поклонников актрисы и СМИ множество вопросов к звёздной маме.

"Сама я воспитывалась в строгой религиозной семье, и теперь хочу, чтобы мои дети имели право выбора. Мне не важно, что хочет надеть сын, главное, чтобы он был счастлив", - спокойно прокомментировала Фокс.

Муж актрисы Брайан Остин Грин также поддержал супругу.

"Если моему ребёнку хочется надеть платье - ради бога. Мне всё равно, что он выберет из гардероба, так как это его личное дело, не я должен решать, что ему носить", - отметил Грин.
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