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Челси Клинтон отрицает поклонение сатане | Фото:07.01 10:59   MIGnews.com

Челси Клинтон отрицает поклонение сатане

Единственная дочь экс-госсекретаря США и бывшего американского президента Челси Клинтон отрицает онлайн-заявления о том, что она поклоняется сатане и подтвердила свою христианскую веру.

Ранее Челси поздравила в соцсети Twitter с новогодними праздниками "Церковь Сатаны".



Между ней и представителями организации с официального аккаунта велась активная переписка.

Во время беседы с американской моделью Крисси Тейген дочь бывшего президента рассказала о том, что она обнаружила, что церковь Сатаны является ее частым собеседником в соцсетях, и их мнение по многим вопросам совпадают.

Челси в шуточной переписке в Twitter с различными знаменитостями написала о том, что в "Церкви Сатаны" не верят в сатану. Вместо этого атеистическая группа использует сатану как "символ гордости, свободы и индивидуализма". Смысл заключается в том, что группа не верит в сверхъестественное: в Бога или дьявола.

Диалог начался с того, что дочь Хиллари Клинтон решила написать модели Крисси Тейген, ранее обвиняемую в причастности к скандалу, который касался педофилов.

Родственница американского политического деятеля отправила ей поздравительное сообщение. Позже в переписку вмешались и представители религиозной организации.

В итоге беседа закончилась доброжелательными твитами, которые касались новогодних праздников.

Многие пользователи Twitter рассматривали приветствие как одобрение организации или склонность к тому, что она была ее частью.

Накануне Челси опровергла свою приверженность "Церкви Сатаны".

"О, милостивый Г-сподь. Мы можем быть согражданами, жизнерадостными, уважительными и друзьями с людьми, которые не разделяют наши религиозные убеждения. Иногда мы даже женимся на них. Я методист, а мой муж – еврей, спасибо, что спросил", - написала Челси в Twitter.

Марк Мезвинский, муж Клинтон, действительно, является евреем. Похоже, что она не сравнивает веру своего мужа с "Церковью Сатаны" – скорее, она заявляет, что, когда дело касается религии, люди могут верить в разные вещи и ладить, а иногда и жениться.
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