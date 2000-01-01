08.01 02:46 MIGnews.com
Лысая рождественская елка стала достопримечательностью Рима
В Риме, на площади Венеции, осыпавшаяся раньше времени рождественская елка стала городской достопримечательностью для туристов.
Об этом в воскресенье, 7 января сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Властям города елка обошлась в 58 тысяч евро, чтобы привезти ее из района неподалеку от австрийской границы.
Ель, доставленную к Рождеству в Рим из северной Италии, признали "утратившей признаки жизни".
Однако теперь знаменитая "лысая" рождественская елка в Риме может переехать в музей современного искусства MAXXI, пишет газета.
Нестандартное дерево нашло и своих поклонников, в том числе в "Твиттере", где появился отдельный аккаунт @Spelacchio.
"Меня могут поместить в музей — на зависть Караваджо", - говорится в одном из твитов.
По сообщению Il Messaggero, римские власти предполагают, что засохла из-за того, что ее неправильно укрыли перед перевозкой.
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