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Лысая рождественская елка стала достопримечательностью Рима | Фото:08.01 02:46   MIGnews.com

Лысая рождественская елка стала достопримечательностью Рима

В Риме, на площади Венеции, осыпавшаяся раньше времени рождественская елка стала городской достопримечательностью для туристов.

Об этом в воскресенье, 7 января сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Властям города елка обошлась в 58 тысяч евро, чтобы привезти ее из района неподалеку от австрийской границы.

Ель, доставленную к Рождеству в Рим из северной Италии, признали "утратившей признаки жизни".

Однако теперь знаменитая "лысая" рождественская елка в Риме может переехать в музей современного искусства MAXXI, пишет газета.

Нестандартное дерево нашло и своих поклонников, в том числе в "Твиттере", где появился отдельный аккаунт @Spelacchio.

"Меня могут поместить в музей — на зависть Караваджо", - говорится в одном из твитов.

По сообщению Il Messaggero, римские власти предполагают, что засохла из-за того, что ее неправильно укрыли перед перевозкой.

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