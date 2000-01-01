08.01 06:33 MIGnews.com

Израиль: проезд на междугородных маршрутах станет дешевле

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С февраля 2018 года вступит в силу реформа тарифов на проезд на междугородних маршрутах. Об этом сообщил министр транспорта и разведки Исраэль Кац."Расширение тарифной реформы на междугородние поездки позволит сотням тысяч пассажиров значительно снизить расходы на проезд на десятки процентов при приобретении месячного или однодневного проездного. При этом они смогут осуществлять пересадки как на территории мегаполисов, так и за их пределами, на разные виды общественного транспорта: автобус, поезд, трамвай, а в будущем и маршрутные такси", - заявил министр Исраэль Кац.Реализация тарифной реформы началась в январе 2016 года, и действует уже два года. На первом этапе были выделены четыре центральные тарифные зоны: Большой Тель-Авив, Большая Хайфа, Большая Беэр-Шева, Большой Иерусалим. Далее реформа была расширена на всю страну. В течение следующего месяца этого года реформа постепенно распространится на все города страны.В рамках реформы будет введен однодневный междугородний проездной абонемент ("хофши йоми"). Например, будет возможна поездка на различных видах общественного транспорта по Хайфе, из Хайфы в Тель-Авив и поездка по Тель-Авиву, - и все это в рамках одного абонемента.Кац подчеркнул, что распространение реформы и на междугородние поездки сократит социальный разрыв и значительно снизит дороговизну жизни для пассажиров, а также повысит спрос на услуги общественного транспорта.Например, стоимость поездки из населенных пунктов Хайфского мегаполиса в населенные пункты Тель-Авивского мегаполиса, от Нагарии до Ашдода, включая внутригородские и междугородние поездки на всех видах общественного транспорта в течение всего дня, составит всего 40 шекелей.Однодневный билет на проезд из населенных пунктов Тель-Авивского мегаполиса в населенные пункты Иерусалимского мегаполиса, на протяжении всего дня, на всех видах общественного транспорта, внутри городов мегаполиса и между ними, будет стоить всего 32 шекеля 50 агорот.Аналогичный однодневный билет из населенных пунктов Беэр-Шевского мегаполиса в населенные пункты Тель-Авивского мегаполиса обойдется пассажиру в 37 шекклей 50 агорот.Цена на однодневный билет на проезд на более короткие расстояния между мегаполисами будет варьироваться от 18 до 21,5 шекеля. Проезд из Ашкелона и Кирьят-Гата в населенные пункты Беэр- Шевского мегаполиса по однодневному билету будет стоить всего 18 шекелей.Проезд по однодневному билету на относительно короткие расстояния, как например из Афулы и Бейт-Шеана до Южной части Голанских высот и населенных пунктов в районе озера Кинерет, населенные пункты Вади Ара и Хадера, между Ашкелоном и Кирьят-Гатом в относительно близко расположенные населенные пункты Гуш-Дана, на всех видах общественного транспорта будет стоить всего 21,5 шекелей.Однодневный абонемент для поездок по всей стране (кроме Эйлата и Арава) на разных видах общественного транспорта, будет стоить всего 60 шекелей.Как считает министр Кац, благодаря реформе, пассажир сможет выбрать для себя, каким видом общественного транспорта ему удобней воспользоваться."Расширение тарифной реформы на междугородние маршруты - это дополнительный шаг, направленный на внесение кардинальных изменений в сфере общественного транспорта. Благодаря реформе, каждый гражданин сможет пользоваться любым видом общественного транспорта, заплатив минимальную цену, и с максимальным комфортом, - резюмировал Кац.