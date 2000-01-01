Жители Земли увидят уникальное явление в январе

В конце января, а именно 31 числа, жители планеты Земля смогут увидеть уникальное полное затмение Луны.
Уникальность заключается в том, что затмение будет сопровождаться фазой второго полного месяца января, который будет иметь голубой цвет своей оси. В последний раз это явление было доступным для Земли более чем 150 лет назад.
"Затмение состоится в середине ночи, а Тихий океан будет обращен к луне в то время. Центральная и Восточная Азия, Индонезия, Новая Зеландия и большая часть Австралии получат великолепный вид этого лунного шоу в вечернем небе. Она (Луна - ред.) будет идти дальше, на запад, в Западную Азию, на Индийский субконтинент, Ближний Восток и Восточную Европу", - говорится в сообщении.
Продолжительность полной фазы затмения составит 77 минут. Интересно, что нижняя часть оси луны во время затмения будет гораздо ярче, чем верхняя.
В следующий раз явление затмения с голубой Луной произойдет лишь в 2028 году, а затем - в 2032. Последнее полное затмение "Голубого Месяца" происходило в 1866 году, сообщает ТСН со ссылкой на Space.com.