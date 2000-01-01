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16-летний индонезиец женился на 71-летней старухе 07.07 13:44   MIGnews.com

16-летний индонезиец женился на 71-летней старухе

Любви все возрасты покорны – эту незыблемую истину подтвердила история 16-летнего индонезийца Селамата Рияди и его возлюбленной Рохайи, с которой его разделяют 55 лет разницы.

Молодожены сыграли свадьбу на прошлой неделе и, как пишет Metro, она была настоящей. Мусульманскую брачную церемонию провели в доме лидера их общины, который сообщил СМИ, что в противном случае возлюбленные грозились покончить с собой. Ввиду этого факта их родственники были вынуждены одобрить этот союз.

"Они заявили о желании наложить на себя руки, потому что они были влюблены друг в друга, поэтому если им суждено умереть, то только вместе", - сказал он.

Тот, кто вдруг подумал, что юный Селамата позарился на состояние своей пожилой невесты, ошибается, так как обе семьи очень бедны - приданое невесты составило всего лишь 11 долларов.



Видеосъемка с торжественного события попала в Интернет. На ней видно растерянных и взволнованных новобрачных, а также веселящихся гостей. В какой-то момент они начинают радостно кричать и пританцовывать.
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