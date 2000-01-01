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kremlin.ru 07.08 15:51   MIGnews.com

Опубликована полная версия видео отдыха Путина в Сибири

На сайте Кремля опубликована полная версия видеозаписи о путешествии президента России Владимира Путина по Сибири.

Отмечается, что публикация полного видео отдыха российского лидера связана с большим интересом к событию.



Владимир Путин 3 и 4 августа посещал Дальний Восток, по пути к которому он сделал двухдневную остановку в Южной Сибири.

Ранее было опубликовано видео подводной рыбалки Путина.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в ходе двухдневной остановки в Сибири побывал в труднодоступной тайге, занимался подводной охотой, рыбачил, загорал, ходил по горным рекам.

По его словам, президент два часа "гонялся за щукой", которую никак не мог подстрелить, но "в итоге все-таки своего добился". Камера GoPro сняла подводную охоту главы государства.


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