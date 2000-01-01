07.08 17:37 MIGnews.com

Миллиардер Абрамович разводится с Жуковой

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Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о решении расстаться."После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", — говорится в совместном заявлении пары.Между тем, как сообщает со ссылкой на советника бизнесмена Джона Манна, Абрамович и Жукова намерены продолжать вместе сотрудничать в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Петербурге.Абрамович и Жукова стали встречаться в 2007 году, после того, как олигарх развелся со второй женой Ириной. От предыдущих браков у него уже есть два сына и три дочери.