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фото из соцсети 07.08 17:37   MIGnews.com

Миллиардер Абрамович разводится с Жуковой

Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о решении расстаться.

"После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", — говорится в совместном заявлении пары.

Между тем, как сообщает со ссылкой на советника бизнесмена Джона Манна, Абрамович и Жукова намерены продолжать вместе сотрудничать в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Петербурге.

Абрамович и Жукова стали встречаться в 2007 году, после того, как олигарх развелся со второй женой Ириной. От предыдущих браков у него уже есть два сына и три дочери.
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