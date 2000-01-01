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07.10 22:22   MIGnews.com

Крышки канализационных люков разыграли в лотерею

Муниципалитет японского города Маэбаси, расположенный в 124 км севернее Токио, выставил на продажу старые металлические крышки от канализационных люков, украшенные городской символикой.

Каждая из 10 выставленных на продажу крышек диаметром 60 см и весом 40 кг стоила 3000 иен (около 20 долларов США), и желающим их приобрести нужно было подать заявку в местную мэрию.

Однако заявок поступило значительно больше, чем ожидали организаторы, поэтому среди 200 заявителей была проведена лотерея.

Разыгрывавшиеся крышки - трех разных дизайнов, в том числе с изображением роз, которые являются символом города.

Победители лотереи приехали забрать свои покупки из разных концов Японии, в том числе из Токио.

Любители канализационных люков существуют не только в Японии. Например, лидер лейбористкой партии Великобритании Джереми Корбин называет "историю и дизайн крышек люков" одним из своих хобби, передает Би Би Си.
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