07.10 22:22 MIGnews.com

Крышки канализационных люков разыграли в лотерею

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Муниципалитет японского города Маэбаси, расположенный в 124 км севернее Токио, выставил на продажу старые металлические крышки от канализационных люков, украшенные городской символикой.Каждая из 10 выставленных на продажу крышек диаметром 60 см и весом 40 кг стоила 3000 иен (около 20 долларов США), и желающим их приобрести нужно было подать заявку в местную мэрию.Однако заявок поступило значительно больше, чем ожидали организаторы, поэтому среди 200 заявителей была проведена лотерея.Разыгрывавшиеся крышки - трех разных дизайнов, в том числе с изображением роз, которые являются символом города.Победители лотереи приехали забрать свои покупки из разных концов Японии, в том числе из Токио.Любители канализационных люков существуют не только в Японии. Например, лидер лейбористкой партии Великобритании Джереми Корбин называет "историю и дизайн крышек люков" одним из своих хобби, передает Би Би Си.