Модель Hugo Boss начала службу в МАГАВ

Известный британский манекенщик Джеймс Хиршфельд принял воинскую присягу в Израиле. 32-летний внук спасшегося в Холокосте польского еврея, отказался от успешной модельной карьеры и решил служить израильскому народу.
Так, вместе с другими 413 новобранцев МАГАВа он принял присягу верности Еврейскому государству.
Церемония присяги состоялась в четверг, 5 октября 2017 года.
Джеймс Хиршфельд родился в Лондоне, в семье польских евреев, переживших Холокост. Год назад он решил репатриироваться в Израиль и пойти на армейскую службу.
В апреле этого года бывший манекенщик прибыл на свою историческую родину; прошел курс иврита и стал новобранцем.
На такой шаг его вдохновили истории о его деде, который смог спастись вовремя Холокоста. По словам Хиршфельд он мечтал принять участие в борьбе с терроризмом которому противостоит Израиль.
Он также рассказал, что о МАГАВе узнал из СМИ, а когда ему сообщили о том, что он будет служить в пограничной полиции, по словам Хиршфельда он "был очень рад".