Первая леди США надела слишком откровенный наряд

В Белом доме проходят мероприятия в рамках месяца Латиноамериканского наследия.
Очевидно Мелания Трамп, которая теперь старается подбирать одежду соответственно ситуации, решила одеться, что называется, с огоньком. Алая юбка-годе с завышенной талией, аппликацией и асимметричным подолом чуть выше колена была дополнена алыми лодочками.
Но главный акцент в образе был на груди. Молочно-белое тонкое боди так плотно облегало фигуру, что буквально не оставляло места для фантазии. Сквозь тонкую ткань просматривалась грудь со всеми анатомическими подробностями.
Это было очень-очень откровенно. Мы не знаем, был ли такой эффект запланирован, или это получилось случайно, но со всей определенностью можем сказать, что Ким Кардашьян такой лук однозначно бы одобрила.
С другой стороны, нельзя исключить, что, надев это боди, Мелания хотела обозначить свою позицию в вопросе десакрализации женской груди. Возможно, Мелания является активистом движения Free The Nipple ("Свободу соскам"), организованного актрисой Самантой Прессди, передает ТСН.