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Шакира разошлась с мужем | Фото: @3gerardpique/Instagram08.10 04:49   MIGnews.com

Шакира разошлась с мужем

Латиноамериканская поп-звезда Шакира рассталась со своим супругом – центральным защитником испанской "Барселоны" Жераром Пике. Пару связывают семь лет гражданского брака и два сына – 4-летний Милан и 2-летний Саша.

Как сообщает cotilleo.es, певица уже собрала свои вещи и покинула дом в Барселоне, где они проживали с Пике. Где она живет сейчас, остается неизвестным, как и тот факт, с кем остались дети.

При этом журналисты пишут, что инициатором расставания стала именно Шакира, аргументируя это тем, что пары слишком мало времени друг на друга и, к тому же, футболист очень редко бывал с детьми.

Звездная пара уже достаточно давно не появлялась на публике. В последний раз их видели вместе три месяца назад. Испанские СМИ уже писали о разногласиях между Шакирой и Пике, но официального они это никак не подтверждали.
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