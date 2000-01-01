08.01 18:28 MIGnews.com

Израиль: школьных каникул станет меньше

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У детей, посещающих израильские дошкольные учреждения и учащихся в начальных школах, в этом году будет на пять дней меньше каникул.Согласно совместному плану министров просвещения Нафтали Беннета и финансов Моше Кахлона, начиная со следующего, учебный год в общей сложности будет длиться на 10 дней дольше. Таким образом, было решено пойти навстречу многим работающим родителям, которым приходилось искать, чем бы занять своих чад во время каникул или брать отпуска, чтобы проводить время с детьми.Начало программы планируется весной, когда пасхальные каникулы продлятся на 5 дней меньше обычного. Иначе говоря, отдыхать израильские школьники начнут лишь непосредственно в день Песаха, который в этом году начинается вечером 30 марта.Следующий учебный год будет длиннее уже на 10 дней – урежут еще и ханукальные каникулы.Во время дополнительных учебных дней с детьми будут заниматься не обычные, а наемные учителя, которые будут работать по контракту, а занятия будут идти с 7.30 до 13.00.Коснется это нововведение всех учащихся, начиная от детских садов и заканчивая третьими классами. Как ожидается, программа затронет около миллиона израильских детей и обойдется казне в 400 миллионов шекелей ежегодно.При этом все-таки немного раскошелиться придется и родителям. Жителям более обеспеченных муниципалитетов придется платить по 30 шекелей за каждый "дополнительный" день, приведенный их чадами в школах. В муниципалитетах среднего звена эта услуга будет стоить на 10 шекелей дешевле, а в бедных муниципалитетах и вовсе бесплатно.