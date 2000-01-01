Реклама H&M: черный ребенок – "лучшая обезьяна"

Пользователи Сети обвиняют шведскую торговую сеть H&M уличной одежды в расизме – в ее последнем одежды была напечатана фотография чернокожего ребенка в толстовке с текстом "Самая крутая обезьяна в джунглях".
"Вот, что происходит, когда при принятии корпоративных решений не участвуют афроамериканцы. Тот, кто одобрил это для H&M, определенно не был "цветным" человеком", - написал он в Twitter.
После бури негодования, которое поднялось на фоне этого скандала, компания принесла свои извинения за допущенную оказию удалила фотографию со своего сайта. Саму толстовку из продажи изымать не стали – она осталась в каталоге, но уже без модели.
"На данный момент фотография удалена со всех источников H&M. Мы приносим извинения всем, кого это могло задеть", - сообщили в микроблоге компании.