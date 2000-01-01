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Реклама H&M: черный ребенок – `лучшая обезьяна` | Фото: Mike Mozart/Flickr08.01 21:38   MIGnews.com

Реклама H&M: черный ребенок – "лучшая обезьяна"

Пользователи Сети обвиняют шведскую торговую сеть H&M уличной одежды в расизме – в ее последнем одежды была напечатана фотография чернокожего ребенка в толстовке с текстом "Самая крутая обезьяна в джунглях".


В частности чернокожий пользователь соцсети Алан Холмс раскритиковал недочеты в корпоративной структуре H&M.


"Вот, что происходит, когда при принятии корпоративных решений не участвуют афроамериканцы. Тот, кто одобрил это для H&M, определенно не был "цветным" человеком", - написал он в Twitter.

После бури негодования, которое поднялось на фоне этого скандала, компания принесла свои извинения за допущенную оказию удалила фотографию со своего сайта. Саму толстовку из продажи изымать не стали – она осталась в каталоге, но уже без модели.

"На данный момент фотография удалена со всех источников H&M. Мы приносим извинения всем, кого это могло задеть", - сообщили в микроблоге компании.
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