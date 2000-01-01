08.01 21:38 MIGnews.com

Реклама H&M: черный ребенок – "лучшая обезьяна"

This is what happens when you have no African Americans in decision making roles at a company. Whoever signed off on this at H&M definitely wasn't a person of color. https://t.co/d4OSbumUCc — Alan Holmes (@oh_HOLMES) 8 января 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Пользователи Сети обвиняют шведскую торговую сеть H&M уличной одежды в расизме – в ее последнем одежды была напечатана фотография чернокожего ребенка в толстовке с текстом "Самая крутая обезьяна в джунглях".В частности чернокожий пользователь соцсети Алан Холмс раскритиковал недочеты в корпоративной структуре H&M."Вот, что происходит, когда при принятии корпоративных решений не участвуют афроамериканцы. Тот, кто одобрил это для H&M, определенно не был "цветным" человеком", - написал он в Twitter.После бури негодования, которое поднялось на фоне этого скандала, компания принесла свои извинения за допущенную оказию удалила фотографию со своего сайта. Саму толстовку из продажи изымать не стали – она осталась в каталоге, но уже без модели."На данный момент фотография удалена со всех источников H&M. Мы приносим извинения всем, кого это могло задеть", - сообщили в микроблоге компании.