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flickr/Pieter-Jannick Dijkstra 08.07 18:35   MIGnews.com

Антидиффамационная лига обрушилась с критикой на Джей Зи

Антидиффамационная лига (ADL) резко раскритиковала американского рэпера Джей Зи (Jay Z) за текст одной из его новых песен. В частности, речь идет о треке "The Story of O.J" из альбома "4:44", где по мнению организации, исполнитель отразил антисемитские стереотипы в словах композиции.

Так, в своей песне Джей Зи утверждает: " Вы хотите знать, что важнее, чем выбросить деньги в стрип-клубе? Кредит! Вы когда-нибудь задумывались, почему евреи владеют всей собственностью в Америке? Вот как они это сделали".

Однако американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация выразила озабоченность и резко осудила новую песню рэпера в своем опубликованном заявлении:

"В песне отражены глубоко укоренившиеся антисемитские стереотипы о евреях и деньгах. Данные утверждения в песне являются одиозными и ложными. Однако мы не собираемся обвинять Джей Зи в антисемитизме. Напротив мы знаем, что в прошлом рэпер многократно выступал против расизма и антисемитизма".


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