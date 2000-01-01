08.07 18:35 MIGnews.com

Антидиффамационная лига обрушилась с критикой на Джей Зи

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Антидиффамационная лига (ADL) резко раскритиковала американского рэпера Джей Зи (Jay Z) за текст одной из его новых песен. В частности, речь идет о треке "The Story of O.J" из альбома "4:44", где по мнению организации, исполнитель отразил антисемитские стереотипы в словах композиции.Так, в своей песне Джей Зи утверждает: " Вы хотите знать, что важнее, чем выбросить деньги в стрип-клубе? Кредит! Вы когда-нибудь задумывались, почему евреи владеют всей собственностью в Америке? Вот как они это сделали".Однако американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация выразила озабоченность и резко осудила новую песню рэпера в своем опубликованном заявлении:"В песне отражены глубоко укоренившиеся антисемитские стереотипы о евреях и деньгах. Данные утверждения в песне являются одиозными и ложными. Однако мы не собираемся обвинять Джей Зи в антисемитизме. Напротив мы знаем, что в прошлом рэпер многократно выступал против расизма и антисемитизма".