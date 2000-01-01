Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








YouTube 09.07 05:28   MIGnews.com

Голливудского актера арестовали за хулиганство

В США полиция арестовала голливудского актера Шайю Лабафа. Арест был произведен поздно ночью в городе Саванна, штата Джорджия. Именно там на данный момент находится актер на съемках нового фильма.

Сообщается, что 31-летнему Лабафу предъявили обвинения в хулиганском поведении, пребывании в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и сопротивлении при аресте.

Позже его отпустили под залог в размере 7 тысяч долларов. Представители актера пока не прокомментировали данный инцидент.

Напомним, что в январе актера уже арестовывали в Нью-Йорке, когда он организовал уличную акцию против президента США Дональда Трампа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:37
Ученые: Нью-Йорк полностью затопит к 2300 году
03:23
Сколько лет жизни отнимает грязный воздух?
02:45
Самые распространенные причины разрушения зубной эмали
01:32
Ученые назвали овощ, спасающий от смертоносной болезни
22:11
Ученые доказали, что нервные клетки восстанавливаются
21:46
Франция и Китай договорились о климатическом сотрудничестве
20:29
Египет: убито 14 боевиков, связанных с терактом на Синае
19:58
Эрдоган: Германия совершает политическое самоубийство
18:35
Антидиффамационная лига обрушилась с критикой на Джей Зи
17:33
Десятки мигрантов пропали без вести у берегов Ливии
15:52
Аббас одобрил резолюцию ЮНЕСКО
15:17
В Кении исламистские боевики линчевали 9 невинных
13:49
В Италии под обломками дома обнаружили 8 погибших
13:26
ФРГ, Франция и РФ обсудили режим прекращения огня в Украине
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus