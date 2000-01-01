09.07 05:28 MIGnews.com

Голливудского актера арестовали за хулиганство

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В США полиция арестовала голливудского актера Шайю Лабафа. Арест был произведен поздно ночью в городе Саванна, штата Джорджия. Именно там на данный момент находится актер на съемках нового фильма.Сообщается, что 31-летнему Лабафу предъявили обвинения в хулиганском поведении, пребывании в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и сопротивлении при аресте.Позже его отпустили под залог в размере 7 тысяч долларов. Представители актера пока не прокомментировали данный инцидент.Напомним, что в январе актера уже арестовывали в Нью-Йорке, когда он организовал уличную акцию против президента США Дональда Трампа.