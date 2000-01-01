Казино «Шангри Ла Рига» открывается в отеле «Кемпински»
Открытие казино «Шангри Ла Рига» – заметное событие осени 2017. Международный холдинг Storm International, владеющий сетью игорных домов «Шангри Ла», запускает свое 4-е казино. Новое заведение соответствует высочайшему уровню бренда, и новое казино Риги откроется в роскошном отеле Grand Hotel Kempinski Riga.
Компания Storm International более 25 лет работает в сфере гемблинга, и все игорные дома бренда известны своей утонченной атмосферой, высокими требованиями к конфиденциальности и комфорту гостей. Казино «Шангри Ла» уже успешно работают в Тбилиси, Минске и Армении. При этом «Шангри Ла» в Грузии признано лучшим казино страны и получило в 2016 году награду «Золотой бренд» за высочайшие стандарты работы.
Также Storm International успешно развивается на рынке Европы. В Германии давно работает сеть игорных залов «Storm Casinos», в которых гости могут сыграть в самые современные игровые автоматы, популярные разновидности электронной рулетки и в видео-покер. Все залы оформлены в лучших традициях казино «Шангри Ла»: дизайнерские интерьеры и эксклюзивная мебель, натуральная древесина и зеркала. Гостям доступны не только азартные игры, но и разнообразные шоу.
Казино в Латвии переходит на новый уровень благодаря «Шангри Ла Рига»
Благодаря сотрудничеству Grand Hotel Kempinski Riga и Storm International этой осенью появится безупречный казино отель в Риге. Пятизвездочный комплекс «Кемпински» открывается в сентябре, а уже в средине октября в нем начнет свою работу казино «Шангри Ла Рига».
Новое игорное заведение стремится получить репутацию лучшего казино в Риге, предлагает высочайший уровень комфорта для требовательных посетителей. Все игорные залы имеют изысканное оформление и украшены элементами ручной работы.
Отель «Кемпински» выбран неслучайно. Это историческое здание, которое в советскую эпоху было комфортабельной гостиницей «Рига», а в XIX веке – отелем «Рим», столь любимым знатью и богемой.
Отель и новое казино в Риге расположены в центре столицы в пределах пешей доступности от главных достопримечательностей города. От аэропорта до «Кемпински» не более 20 минут езды.
Оформление Grand Hotel Kempinski Riga придется по нраву людям с тонким вкусом, так как дизайном занимался знаменитый Алекс Кравец и его компания AlexKravetzDesign. Этот бренд уже 13 лет оформляет самые роскошные отели Европы. Для «Кемпински» в Риге подобраны элегантные мраморные полы, стильная деревянная мебель, французские декоры ручной работы и фрески.
Лучшие традиции «Шангри Ла» в новом казино Риги
Казино «Шангри Ла Рига» оформлено под стать отелю в стиле арт-деко. Для удобства гостей созданы роскошные интерьеры в пастельных тонах и организовано приглушенное освещение.
Игорные залы расположились на 2-х этажах. Первый этаж отдан под большой зал со слот-автоматами и спорт-бар. При этом вход в зал со слотами выполнен отдельно, чтобы ничто не отвлекало гостей от игры.
Все заведения «Шангри Ла», в том числе и новое казино в Латвии, предлагают любителям приватной обстановки отдых в VIP-зале X.O. Здесь можно играть с высокими ставками и чувствовать себя действительно уединенно. Уникальная клубная система и безупречный сервис бренда «Шангри Ла Х.О.» широко известны во всей Европе.
Новое казино Риги открывает максимум возможностей азартной игры для посетителей:
десятки новейших автоматов;
популярные игры на столах:
покер;
рулетка;
блэкджек.
Подробнее почитать об открытии нового казино Риги удобно на сайте игорного дома: https://sl-casino.lv/. Вечеринка по поводу начала работы запланирована на средину октября 2017. Также на сайте есть подробная информация об условиях посещения и дресс-кода. Отдыхайте со вкусом и выигрывайте в казино «Шангри Ла Рига»!