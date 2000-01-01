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Умер основатель ВИА `Веселые ребята` 08.08 21:51   MIGnews.com

Умер основатель ВИА "Веселые ребята"

Народный артист России, основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщили во вторник в Департаменте культуры Москвы.

"Павел Слободкин скончался сегодня", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила ТАСС поэт Любовь Воропаева, по предварительной информации, похороны Слободкина пройдут 10 августа.

Композитор, пианист, педагог Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. В марте 1966 года создал один из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята". В 1974 году пригласил в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву. Она исполнила песню "Арлекино", которую аранжировал и обработал Слободкин. С этой песней Пугачева получила Гран-при на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии.

В 2001 году на Арбате завершилось строительство Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина c камерным залом на 600 мест.
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