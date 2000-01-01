Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







09.08 00:33   MIGnews.com

Самые высокооплачиваемые диджеи по версии Forbes

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев 2017 года. На первом месте уже пятый раз подряд оказался Келвин Харрис, который заработал в отчетный период $48,5 млн. За ним расположился диджей Tiësto ($39 млн.), на третьем месте – дуэт The Chainsmokers, в состав которого входят Эндрю Таггарт и Алекс Полл ($38 млн.).

Далее следует Сонни Джон Мур, более известный как Skrillex ($30 млн.).

Пятая позиция досталась Стиву Аоки ($29,5 млн.), шестая – Томасу Уэсли Пентцу, который работает под псевдонимом Diplo ($28,5 млн.).

Дэвид Гетта оказался на седьмом месте ($25 млн.), а Marshmello, чье настоящее имя неизвестно, занимает восьмую строчку ($21 млн.).

Замыкают первую десятку Мартин Гаррикс ($19,5 млн.) и Антон Заславский, известный как Zedd ($19 млн.).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:23
Фрукты, предотвращающие риск развития деменции
23:05
Нетаниягу принял президента Того
22:15
Китай "заплатит цену" за санкции против Северной Кореи
21:51
Умер основатель ВИА "Веселые ребята"
21:25
Нетаниягу навестил Нива Нехемию, раненого террористом в Явне
21:09
Сирена воздушной тревоги в Хоф Ашкелон
20:55
Китай: при землетрясении могли погибнуть сотни человек
19:28
В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие
18:56
Харедим арестовали за беспорядки в Меа Шеарим
17:59
Пилоты сообщили о неполадках до крушения вертолета Apache
17:26
Что ожидает Азарию в тюрьме?
16:56
Рухани представил новый список министров
16:34
Саакашвили приехал в Вильнюс и отказался от паспорта Литвы
16:26
В Саудовской Аравии скончался наследный принц
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus