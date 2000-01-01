09.08 00:33 MIGnews.com

Самые высокооплачиваемые диджеи по версии Forbes

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Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев 2017 года. На первом месте уже пятый раз подряд оказался Келвин Харрис, который заработал в отчетный период $48,5 млн. За ним расположился диджей Tiësto ($39 млн.), на третьем месте – дуэт The Chainsmokers, в состав которого входят Эндрю Таггарт и Алекс Полл ($38 млн.).Далее следует Сонни Джон Мур, более известный как Skrillex ($30 млн.).Пятая позиция досталась Стиву Аоки ($29,5 млн.), шестая – Томасу Уэсли Пентцу, который работает под псевдонимом Diplo ($28,5 млн.).Дэвид Гетта оказался на седьмом месте ($25 млн.), а Marshmello, чье настоящее имя неизвестно, занимает восьмую строчку ($21 млн.).Замыкают первую десятку Мартин Гаррикс ($19,5 млн.) и Антон Заславский, известный как Zedd ($19 млн.).