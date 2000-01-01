08.10 13:46 MIGnews.com

Тель-авивский бар признан лучшим на Ближнем Востоке

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Тель-авивский коктейль-бар Imperial Craft признан самым лучшим баром Ближнего Востока и Африки. Полный список из лучших питейных заведений планеты World’s 50 Best Bars был оглашен на этой неделе в Лондоне.В то же время стоит отметить, что на фоне других упомянутых в рейтинге баров Imperial Craft особыми достижениями похвастаться не может – несмотря на то, что два года назад заведение занимало в списке 17-е место, в этом году его поместили на последнюю, 50-ую, строчку.Несмотря на это, необходимо упомянуть и тот факт, что в 2014 году это заведение уже признавали лучшим в регионе.Расположенный на первом этаже трехзвездочного отеля Imperial на улице А-Яркон и обставленный в духе колониальной Европы бар Imperial Craft, предлагает блюда азиатской кухни наряду с такими интригующими коктейлями, как "Пуля в висок", который представляет собой микс из бурбона Woodford Reserve, ликера St-Germain, яичного белка, сиропа из свеклы и приправы чипотле (копченый красный перец халапеньо).Заведение было открыто рестораторами Баром Широм, Дрором Альтеровичем и Гиладом Ливнатом три года назад. Кроме Imperial Craft, они руководят еще тремя другими барами в городе.Рейтинг World’s 50 Best Bars составляется ежегодно на основании 500 экспертов в отрасли. В тройку лучших баров в этом году вошли лондонские American Bar и Dandelyan, а также Nomad в Нью-Йорке.