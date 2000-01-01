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Рэпера в США обвинили в изнасиловании женщины-инвалида | Фото: reeb0k2008/Flickr08.10 23:29   MIGnews.com

Женщина-инвалид обвинила звезду рэпа в изнасиловании

Полиция американского Сиэтла арестовала звезду хип-хопа – трехкратного обладателя награды "Грэмми" Корнелла Хэйнса, более известного как рэпер Nelly, которого обвиняют в сексуальном насилии.

Как пишет портал Businessinsider, в местную полицию обратилась американка, которая и сообщила о том, что Nelly ее изнасиловал. По ее словам, преступление произошло в автобусе, припаркованном районе торгового центра в городе Оберн. При этом, как отмечается в рапорте, женщина имеет инвалидность.

На основании этого Хэйнса направили в исправительную колонию в городе Де-Мойн, штат Вашингтон, но в настоящее время он уже освобожден без предъявления обвинений.

в сексуальном нападении на нее в автобусе, который припарковался в районе торгового центра в городе Оберн (штат Вашингтон). В заявлении об изнасиловании говорится, что Нелли пытался применить сексуальное насилие к лицу, которое имеет инвалидность. Полицейские схватили музыканта и направили в южную исправительную колонию в Де-Мойне в Вашингтоне.

Адвокаты артисты называют дело сфабрикованным.
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