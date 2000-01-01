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Названа причина несчастных браков | Фото: Thinkstock09.10 00:41   MIGnews.com

Причина несчастных браков - в генах

Как известно, бытует широко распространенное мнение, что дети разведенных родителей и сами обречены на развод во взрослой жизни. Однако если раньше это объясняли воспитанием и атмосферой в доме, то теперь ученые пришли к выводу, что виной тому "плохая генетика".

Согласно пресс-релизу исследования, опубликованному на сайте университета Содружества Виргинии, к такому выводу исследователи пришли, проанализировав статистику разводов в Швеции.

Кроме того, они также обратились к брачным записям респондентов, взятых из приютов, и выяснили, что те повторяют историю отношений биологических родителей, даже противоположный опыт приемной семьи оказывает несущественное влияние на частоту расставаний с супругами.

"Мы убедительно доказали, что генетические факторы в значительной степени определяют склонность к разводу, которая передается от поколения к поколению", – заявила одна из авторов доклада Джессика Сальватор.
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