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Французский город запретил кошерные и халяльные обеды | Фото: Thinkstock09.01 11:59   MIGnews.com

Французский город запретил кошерные и халяльные обеды

Муниципалитет расположенного на юге Франции города Бокер раскритиковали за непопулярную меру – решение отказаться от школьных обедов без свинины, что в министерстве равенства уже окрестили "антимусульманским" и "антиеврейским" решением.

Таким образом, градоначальник Бокера Жюльен Санчес от "Национального фронта" отменил реализованный его предшественником план, что затронет порядка 150 преимущественно мусульманских учеников (из 600 в целом), которые выбирали альтернативные обеды.

Объявляя о своей инициативе, мэр Санчес назвал обеды, в которых нет свинины, "антиреспубликанскими", однако министр по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа считает это решение "типичным примером применения секуляризма в качестве оружия антимусульманской или, коль на то уж пошло, антиеврейской политики".

А лидер оппозиции в городском муниципалитете Лаура Корделет назвала это нарушением права детей, которое "стигматизирует общину стран Магриба и никоим образом не может быть оправдано светскостью".

Родители местных школьников, недовольные решением городских властей Бокера, уже объявили о готовящемся митинге против отмены альтернативных обедов.
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